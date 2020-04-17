Video: #залишайсявдома праздновать Паску! Береженого Бог бережет!

Ведущая Нового канала Леся Никитюк празднует Паску дома с семьей. Береги себя, посмотри пасхальную службу онлайн
Новый канал / #залишайсявдома праздновать Паску! Береженого Бог бережет!
17 апреля

#залишайсявдома праздновать Паску! Береженого Бог бережет!

Празднуй Пасху дома: зажги свечу, прочитай молитву посмотри службу онлайн. Береги себя и родных!

#залишайсявдома праздновать Паску! Береженого Бог бережет!
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