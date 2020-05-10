Video: С Днем матери! Ведущие Нового канала поделились трогательными историями о самом важном человеке

Новый канал / С Днем матери! Ведущие Нового канала поделились трогательными историями о самом важном человеке
10 мая

С Днем матери! Ведущие Нового канала поделились трогательными историями о самом важном человеке

Сегодня, 10 мая, в Украине традиционно отмечается День матери – один из самых светлых и радостных праздников года. Это отличная возможность сказать своим самым дорогим людям, как сильны мы их любим и ценим. Ведущие Нового канала не остались в стороне! Они поздравили своих мам с этим светлым праздником и поделились трогательными воспоминаниями о них.  Смотри, как это было!

С Днем матери! Ведущие Нового канала поделились трогательными историями о самом важном человеке
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