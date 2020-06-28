Уха с шампиньонами VS Суп из красной рыбы: Какое походное блюдо выбрала Даша Астафьева? Хлебное зрелище

В новом выпуске гастрошоу «Хлебное зрелище» звездным экспертом стала певица и модель Даша Астафьева. Именно ей предстоит попробовать кулинарные шедевры шефов Антона Васильева и Ильи Сёмина и выбрать лучшего повара. Однако удастся ли шефам вообще приготовить что-то для Даши, ведь усложнения, которые попались им в этом выпуске – особенно изощренные. Одному из шефов придется готовить, сидя в детском надувном бассейне, а второй большую часть времени проведет в маске коня и VR-очках. Оценит ли Даша Астафьева походные блюда шефов, и кто получит заветные 100 долларов, смотрите в новом выпуске гастрошоу «Хлебное зрелище» прямо сейчас!

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