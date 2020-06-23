Как пользоваться общественным транспортом в условиях карантина? Советы Елены Фроляк

Летом общественный транспорт – это всегда испытание. Однако в условиях карантина пользоваться им надо крайне осторожно. Хорошо, если вы работаете из дома и рядом есть все необходимое для жизни. Но так везет не всем!

Елена Фроляк, ведущая программы «Факты» и главный редактор информационной службы ICTV, дала несколько важных советов для тех, кто вынужден пользоваться общественным транспортом в условиях карантина. #залишайся свідомим