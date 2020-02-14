Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Video: Я – Грут. Анонс фильмов «Стражи Галактики 1-2» на Новом канале

Фильми Стражи Галактики 1-2 смотрите онлайн АНОНС на Новом канале
Новый канал / Я – Грут. Анонс фильмов «Стражи Галактики 1-2» на Новом канале
14 февраля

Я – Грут. Анонс фильмов «Стражи Галактики 1-2» на Новом канале

Смотри в субботу и воскресенье, 15-16 февраля, в 21:00 на Новом канале

Я – Грут. Анонс фильмов «Стражи Галактики 1-2» на Новом канале
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности