Смотрите:

В субботу 4 июля в 19:00 «Алиса в стране чудес»

В субботу 4 июля в 21:00 - «Алиса в Зазеркалье»

В неделю 5 июля в 19:00 - «Красавица и чудовище»

В неделю 5 июля в 21:00 - «ОЗ: Великий и ужасный»