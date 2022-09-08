Отечественный бренд ТМ Хуторок и общественная организация Helper Украина решили поддержать школьников, подарив наборы с продукцией в школу.

1 сентября ответственный момент для учеников и родителей. Главной задачей для Украины является налаживание привычной жизни и образовательного процесса, конечно, насколько это возможно. Поэтому вопрос безопасности и оснащения для школьников - своевременен. За 6 месяцев войны украинские производители превратились в надежный тыл, который продолжает не только помогать, кормить и поддерживать, но дарить положительные эмоции. Компания специально к этому необычному учебному году передала более тысячи подарков, в которые входят канцелярские принадлежности и гигиеническая продукция.