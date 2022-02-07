Поздравляем, ты — в игре! Анонс нового сезона шоу «Где логика?» на Новом канале

Две гири, два экрана, четыре звезды и Андрей Бедняков – объединяем и получаем мощный сезон интеллектуально-развлекательного шоу для всей семьи Где логика? В 2022-м зрителей Нового канала ждут яркие батлы мужской и женской логик и большая порция загадок и ребусов, чтобы соперничать со звездами, не вставая с дивана.

Старт: 3 марта в 20:00 на Новом канале

Стоп, снято: каким будет второй сезон «Где логика?» с Андреем Бедняковым