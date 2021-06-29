Уже в субботу, 3 июля, смотри «Миссия невыполнима 2» в 18:20 и «Миссия невыполнима 3» в 21:00.

А в воскресенье, 4 июля, не пропусти все три части «Миссия невыполнима» с 10:50. И «Война миров» в 21:00.