Откровенно! Провокационно! Шокирующее! Анонс нового сезона «Предметки. Пост-шоу» с пацанками

Суперновость для суперзрителей! «Предметка. Пост-шоу» с Сергеем Никитюком возвращается с новым сезоном. Эксклюзивные истории, откровенные признания, закадровые секреты, которые никогда не покажут в эфире... Все это уже с 3 апреля будет ждать тебя на сайте и YouTube Нового канала!

Каким же будет новый сезон спецпроекта «Предметка. Пост-шоу»? Провокационным. Местами смешным. Невероятно откровенным, а иногда даже шокирующим. А все потому, что героинями интервью стали девушки со сложнейшими судьбами – участницы пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки», которое Новый канал показывает по понедельникам в 19:00.

Пацанки расскажут Сергею Никитюку, как сложилась их жизнь после участия в реалити, признаются, удалось ли им побороть зависимости и избавиться от токсичного окружения. Кроме этого, в новых выпусках «Предметки» ты увидишь любимых выпускниц предыдущих сезонов «Від пацанки до панянки», услышишь профессиональное мнение психолога и узнаешь, что на самом деле думают о своих подопечных преподаватели Школы леди.

Премьера нового сезона «Предметки. Пост-шоу» – уже 3 апреля на сайте на YouTube-канале Нового!