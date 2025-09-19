На арене порхают гимнасты, в зале - затаивают дыхание, чтобы потом разорвать тишину аплодисментами. Это пространство, где каждый миг удивляет и заставляет ждать дальше. И именно с такого настроения Национальный цирк Украины начал новый сезон.

Мирослав Литвинчук - акробат, балетный артист рассказывает, чтобы зритель получил впечатляющие эмоции, от которых он выйдет из цирка и подумает: я хочу то же самое, или - я хочу приходить завтра-послезавтра, через неделю, чтобы увидеть это снова. Максим Литвиненко - мим, клоун также добавляет, что программа называется «Сияние», и у каждого циркового артиста свое сияние. Вот клоуны излучают радость, цирковые артисты, они поражают и излучают - трюки.- Юбилейный, 65-й сезон объединил акробатику, воздушные номера и современное режиссерское видение. Но превыше всего – стремление дарить украинцам свет и веру в собственную непобедимость. Владислав Корниенко – генеральный директор ГП Национального цирка Украины, рассказывает, что цирковой артист – это и трюк, любование, как говорят, красотой тела, но это и улыбка, но это и пантомима, и определенная клоунская реприза. Мы хотим, чтобы настроение украинцев и дух были непобедимыми, так же как непобедима Украина.