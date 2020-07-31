Открытие нового корнера «Liu Jo» в столичном Центральном Универмаге

Карантинные ограничения из-за COVID-19 постепенно ослабляются на радость украинцам. А шопинг постепенно возвращается из онлайн в оффлайн, даже открываются новые магазины. Так в частности в центральном столичном универмаге порадовало глаз модниц открытие нового корнера «Liu Jo». Ведь из-за мировой пандемии на курортный зарубежный шопинг не съездишь.