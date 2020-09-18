С соблюдением карантинных условий и без большого скопления людей – именно в таких условиях в Житомире перерезали ленту в честь открытия первого в городе клуба сети Sport Life. Здесь говорят, поддерживать здоровый образ жизни – это насущная необходимость, и готовятся обучать горожан премудростям занятий на тренажерах или в аквазоне. И все с карантинной безопасностью.

В городе говорят, подобные спортивные объекты – требование времени. Ведь поддерживать здоровье легче, чем лечиться.

В фитнес-клубе уверены, что смогут привлечь к спорту и здоровому способу жизни немало украинцев.