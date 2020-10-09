Video: Открытие нового клуба Sport Life в Вишневом

В условиях карантина открылся в городе Вишневом клуб сети Sport Life
Новый канал / Открытие нового клуба Sport Life в Вишневом
09 октября

Открытие нового клуба Sport Life в Вишневом

Сейчас для многих остро стал вопрос укрепления иммунитета, что особенно актуально с наступлением холодного времени года. Люди пытаются найти средства укрепления и физическими упражнениями. Кто-то дома, а кто-то всей семьей идет в фитнес-клуб. Их становится больше, например, в пригороде столицы торжественно открыли новый клуб Sport Life. Конечно, на торжествах не забыли о мерах карантинной безопасности. И в дальнейшем рекомендации МЗ Украины и ВОЗ остаются безоговорочными, говорят в компании, в частности это касается и контроля состояния воды в бассейне.

Открытие нового клуба Sport Life в Вишневом
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