Video: Открылись кафе и рестораны! Сергей Притула рассказывает про актуальные нормы безопасности

Новый канал / Открылись кафе и рестораны! Сергей Притула рассказывает про актуальные нормы безопасности
03 июля

Открылись кафе и рестораны! Сергей Притула рассказывает про актуальные нормы безопасности

Соблюдаем дистанцию, платим бесконтактно и берем свой стакан для кофе – ведущий Нового канала поделился простыми, но важными рекомендациями, которых стоит придерживаться после ослабления карантина в кафе и ресторанах.

Открылись кафе и рестораны! Сергей Притула рассказывает про актуальные нормы безопасности
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