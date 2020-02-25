Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.

Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.