Video: Веселые будни с Джеки Чаном! Пять любимых фильмов с Джеки на Новом канале

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12 июля

Веселые будни с Джеки Чаном! Пять любимых фильмов с Джеки на Новом канале

Смотри подборку лучших фильмов с Джеки Чаном с понедельника по пятницу в 21:00  на Новом канале!

В понедельник - «Первый удар».

Во вторник - «Мистер крутой».

В среду - «Громобой».

В четверг - «Стальное сердце».

В пятницу - «Шанхайские рыцари».

Не пропусти!

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