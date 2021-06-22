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22 июня

Убийственные выходные! Анонсы фильмов на 26-27 июня

 

Смотрите в субботу в 19:00 фильм «Совершенное оружие». В 21:00 - «Анна». А уже в воскресенье с 19:00 смотрите фильм «Агент Ева», и «Падение Олимпа» в 21:00.

Убийственные выходные! Анонсы фильмов на 26-27 июня