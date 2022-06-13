Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженных сил Украины. В сети его прозвали железным генералом. Что известно о его жизни, карьере и личном? Как он выглядел в детстве и в студенческие годы? Обо всем этом – дальше в ролике!

Смотри также:

Полное досье на Алексея Арестовича: биография, роли в кино, карьера политика и личная жизнь

Полное досье на Виталия Кима: биография, карьера, личная жизнь, прогноз на будущее от астролога и таролога

Полное досье на Дмитрия Гордона: биография, карьера, личная жизнь и самые громкие мемы