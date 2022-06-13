13 июня

Полное досье на Валерия Залужного: биография, детские и юношеские фото, личная жизнь

Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженных сил Украины. В сети его прозвали железным генералом. Что известно о его жизни, карьере и личном? Как он выглядел в детстве и в студенческие годы? Обо всем этом – дальше в ролике!

Смотри также:

Полное досье на Алексея Арестовича: биография, роли в кино, карьера политика и личная жизнь

Полное досье на Виталия Кима: биография, карьера, личная жизнь, прогноз на будущее от астролога и таролога

Полное досье на Дмитрия Гордона: биография, карьера, личная жизнь и самые громкие мемы

Новый канал
Новости проекта
Новости проекта
«Отдам даром»: какая афера стоит за «невинными» объявлениями в сети
13 июня
Как перенести номер телефона lifecell с сим на eSIM? Инструкция и подробности
13 июня
От двух гривен до 2,5 миллионов: Сергей Притула рассказал историю самого маленького доната
13 июня
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь