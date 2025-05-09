В образовательном пространстве MIDGARD состоялся урок, посвященный Защите Украины с военными

За городом, в лесу, старшеклассники киевской школы Midgard проходят урок, посвященный Защите Украины. У них штурмовая игра, работа с дронами, тактическая медицина и симуляция боя. Это о том, как мыслить, действовать вместе и быть готовым, если вдруг не станет до теории.

Дмитрий Кулибаба, экс-пресс-офицер 114 бригады ТРО рассказывает, что сегодня ученики будут проходить огневую подготовку, также уже прошли определенную работу по работе с дронами, предоставление первой домедицинской подготовки.

Дмитрий Содоль – ученик Midgard делится впечатлениями, что по его мнению, это очень нужно – это командная работа, боевой дух и доверие друг другу. Учащихся поделили на тактические группы, выдали страйкбольное оружие и устроили полную имитацию поля боевых действий.

Варвара Тесленко — ученица Midgard, говорит, что она впервые в окопе, так по-настоящему, и думает, что можно понять, как себя чувствуют те, кто на фронте. Это может быть не только урок для того, чтобы научить человека заботиться не только о себе, но и об окружающих.

​​​​​​​Так что в образовательной территории Midgard говорят - это хоть и урок, но с него начинается ответственность - не прочитанная в книге, а прочувствованная на себе. И именно она, со временем, становится силой, помогающей держать страну.