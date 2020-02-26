Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Video: Все Пираты за два викенда. Анонс фильмов «Пираты Карибского моря» на Новом канале

Смотреть онлайн АНОНС фильма Пираты Карибского моря на Новом канале
Новый канал / Все Пираты за два викенда. Анонс фильмов «Пираты Карибского моря» на Новом канале
26 февраля

Все Пираты за два викенда. Анонс фильмов «Пираты Карибского моря» на Новом канале

Смотри с пятницы по воскресенье, 28 февраля-1 марта, в 21:00 и 17:50 на Новом канале

Все Пираты за два викенда. Анонс фильмов «Пираты Карибского моря» на Новом канале
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности