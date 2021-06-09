Украинцам все больше по вкусу здоровый и спортивный образ жизни. Интересуются люди разного возраста, круглогодично, ведь движение это и есть жизнь, восстановление и поддержание физической формы. Участники пресс-конференции SPORTLIFE говорили, что наши спортсмены используют спортзалы и бассейны сети еще и как базу для тренировок, как место для соревнований, так и для занятий школьников. Стоит отметить, что изменение коммунальных тарифов может уменьшить возможность людей посещать фитнес-клубы. В частности SPORTLIFE вынужден разделить абонемент на два отдельных – для посещения фитнеса и для бассейна.

Спортивный образ жизни – это важный социальный лифт. Он пробуждает любовь к жизни и активным свершениям. Что, безусловно, важно для страны.