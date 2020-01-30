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Video: В игре с блондинками мало быть умным… Анонс 1 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

Смотрите онлайн 1 выпуск АНОНС - Кто против блондинок на Новом канале
Новый канал / В игре с блондинками мало быть умным… Анонс 1 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале
30 января

В игре с блондинками мало быть умным… Анонс 1 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

Смотри премьеру нового яркого сезона игрового шоу «Кто против блондинок?» 4 февраля на Новом канале.

«Кто против блондинок?» - это битва умов и интуиции. 50 сексуальных и умных красоток объединятся, чтобы развенчать стереотипы о «глупеньких блонди», и вызовут на интеллектуальную дуэль звездного мужчину. Новый сезон – новые правила! Интересно, кто из мужчин сможет обыграть красоток в этот раз?

В игре с блондинками мало быть умным… Анонс 1 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале
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