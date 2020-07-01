Самые трешовые моменты кулинарного шоу «Хлебное зрелище»: Ну очень смешная подборка!

Мы собрали самые смешные и трешовые моменты гастрошоу «Хлебное зрелище», которое выходит на YouTube Нового канала по воскресеньям в 12:00! Как шефы Антон Васильев и Илья Сёмин готовили в костюмах динозавра и хот-дога, как сервировали блюда с закрытыми глазами, стоя на баланс борде, как делали друг другу маски из подручных продуктов, как поддавались соблазнам Джессики и купались в надувном бассейне. Это и многое другое смотрите в видео прямо сейчас!

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