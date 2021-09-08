Два месяца тщательной подготовки, съемки в декорациях и опасные трюки прямо в аэропорту. Все для того, чтобы поразить! Так прошли съемки клипа Макса Барских Just Fly, который уже превратил униформу бортпроводников в новый модный тренд. А теперь авиакомпания SkyUP выбрала эту песню артиста своим саундтреком.

Отныне песня украинского певца будет «летать»! В авиакомпании говорят, что песня каждый раз будет приветствовать пассажиров на борту всех их самолетов. А артист рассказал, что песня получилась душевной, потому что позвали немало музыкантов.

Это сотрудничество артиста и авиакомпании точно войдет в историю национальной авиации, уверены партнеры.