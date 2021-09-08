Новый канал
08 сентября

Трек Макса Барских Just Fly выбран официальным саундтреком украинской авиакомпании SkyUp

Два месяца тщательной подготовки, съемки в декорациях и опасные трюки прямо в аэропорту. Все для того, чтобы поразить! Так прошли съемки клипа Макса Барских Just Fly, который уже превратил униформу бортпроводников в новый модный тренд. А теперь авиакомпания SkyUP выбрала эту песню артиста своим саундтреком.

Отныне песня украинского певца будет «летать»! В авиакомпании говорят, что песня каждый раз будет приветствовать пассажиров на борту всех их самолетов. А артист рассказал, что песня получилась душевной, потому что позвали немало музыкантов.

Это сотрудничество артиста и авиакомпании точно войдет в историю национальной авиации, уверены партнеры.

Трек Макса Барских Just Fly выбран официальным саундтреком украинской авиакомпании SkyUp
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь