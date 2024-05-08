08 мая

ТМ «Хуторок» в проекте FILM.UA «Тісто», рассказывающий об уникальных кулинарных традициях Украины

В канун светлого праздника Пасхи медиагруппа FILM.UA презентовала новый документальный проект «Тісто». Это фильм о происхождении, истории и рецептах уникальных традиционных и культовых блюд. Съемки фильма начались уже во время полномасштабной войны, невзирая на все трудности и вызовы. Партнером проекта стал национальный производитель муки.

Евгения Кириленко, директор по маркетингу ООО «Внешторгресурс», утверждает, что бренд Хуторок имеет огромную гордость и ответственность быть причастным к популяризации украинской культуры. «Тісто» – это проект о единстве, вкусной истории, связи поколений через уникальные семейные рецепты. Это кино о невероятных, преданных делу людях – «людях из одного теста»! Благодаря им кулинарные традиции сохраняются и воплощаются в современной украинской кухне. 

Зритель узнает более двух десятков уникальных рецептов и поймет, какова философия хлеба, муки и теста. И как они действительно всех нас связывают между собой, сближая разные поколения и семьи. Фильм вышел на экраны кинотеатров страны 2 мая, так что все желающие могут приобщиться к этому культурному событию.

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