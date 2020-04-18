Video: Празднуй Пасху дома, как Сергей Притула

Новый канал призывает оставаться дома на Паску. Берегите себя и близких
Новый канал / Празднуй Пасху дома, как Сергей Притула
18 апреля

Празднуй Пасху дома, как Сергей Притула

Празднуй Пасху дома: зажги свечу, прочитай молитву посмотри службу онлайн. Береги себя и родных!

Празднуй Пасху дома, как Сергей Притула
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