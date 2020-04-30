Как США выживают на карантине? За что Дональд Трамп раздает деньги людям? Как пары празднуют свадьбу? Зачем американцам оружие на карантине? И почему нигде нельзя найти туалетной бумаги? Обо всем этом смотри в карантинном влози на YouTube-канале Макса Узола.

«НА КАРАНТИНЕ» - специальный проект тревел-ведущего Нового канала Макса Узола. В нем журналист показывает реальные истории реальных людей из разных стран, которые оказались на карантине из-за пандемии коронавируса. Здесь ты узнаешь, как карантин изменил ритм жизни в разных странах. Как люди теперь ходят в супермаркет, как выкручиваются, чтобы выйти на улицу, что придумывают, чтобы заработать? Увидь другой мир во время пандемии в спецпроекте «НА КАРАНТИНЕ».

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