Страх сирен, громких звуков во время войны – как с ним жить и справиться? Советы психолога

Звуки сирен, взрывов и даже обычной грозы стали новой фобией украинцев. Всем нам теперь известен страх за жизнь, желание куда-то спрятаться и переживание за своих родных. Надолго ли теперь с нами страх громких звуков? Как с ним справляться, чтобы стало легче жить – рассказала практикующая психолог, ведущая «Ранку у Великому Місті» (ICTV) Юлия Зорий и психолог, ведущая проекта «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова в диджитал-проекте «Що робити якщо...» от Нового канала.

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