Starlight Media запустила всеукраинский проект памяти погибших журналистов «Медиа Мемориал»

На сайте более 20 пресс-карт, пожизненно аккредитованных медийщиков. Перечитывая их истории, сердце обливается кровью… Но, тем самым, мы продолжаем дело наших коллег. Рассказываем правду, ради которой они пожертвовали своей жизнью. Показываем миру подлинное лицо агрессора.

Если у вас есть возможность, помогите их семьям, потерявшим своих любимых, братьев, матерей – свое счастливое будущее с ними. Для этого на сайте созданы кнопки для донатов.

Главная цель проекта «Медиа Мемориал» – чтобы больше людей знакомились с историями журналистов, чтобы говорили об этом. Если у кого есть возможность, донатили. Эти средства пойдут в фонд помощи журналистам и их семьям.