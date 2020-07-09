Video: Спортлайф. Новый подход к работе

Карантин и его последствия заставили многих пересмотреть отношение к жизни и к здоровью в частности.
Новый канал / Спортлайф. Новый подход к работе
09 июля

Спортлайф. Новый подход к работе

Карантин и его последствия заставили многих пересмотреть отношение к жизни и к здоровью в частности. На пресс-конференции в Киеве сеть фитнес-клубов Спорт Лайф объявила о новом подходе к работе. Чтобы больше украинцев имели доступ к спорту и уменьшить финансовую нагрузку на них, было принято решение об оплате абонементов ежемесячно.

Спортлайф. Новый подход к работе
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