Video: Лови писанки в эфире Нового!

Игра состоится в эфире Нового канала 18 и 19 апреля
Новый канал / Лови писанки в эфире Нового!
18 апреля

Лови писанки в эфире Нового!

В субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля, на Новом состоится игра «Поймай писанку». Победители, которых определят с помощью случайного выбора, получат подарки. Детали по линку.

Лови писанки в эфире Нового!
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