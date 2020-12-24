Video: Основатели бренда Sister’s Aroma считают, что среди первых впечатлений, которые производят люди – это ароматы, которые их окружают, так почему бы их не подарить Зимнее время имеет наибольшую концентрацию веселых и щедрых праздников. Что же положить под елку, чтобы угодить близким и друзьям, а может и участников Сикрет Санты удивить? Этот вопрос каждый решает по-своему и предложений хватает. Основатели бренда Sister's Aroma считают, что среди первых впечатлений, которые производят люди - это ароматы, которые их окружают, так почему бы их не подарить.