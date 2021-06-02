Спирит: Дикий мустанг. Кто из героев заговорит голосом Владимира Жогло?

Кто из героев нового мультфильма «Спирит: Дикий мустанг», который выходит в кинотеатрах Украины уже 10 июня, заговорит голосом актера «Вар'яти-шоу» Владимира Жогло, смотрите в видео с бестейджа записи дубляжа!

Смотри также:

Карина из КДН о съемках нового сезона, гонорарах в сериалити и партнерских родах. Предметка