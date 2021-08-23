Новый канал
23 августа

Сергей Кудимов: «Я вакцинировался. И это безопасно!»

#захищені_незалежні. Телеведущий Сергей Кудимов на собственном примере доказал, что вакцина — это безопасно. 

Сергей Кудимов: «Я вакцинировался. И это безопасно!»
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