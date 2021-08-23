Новый канал
23 августа

Сергей Костыра: «Все вакцинированные украинцы — лучшее доказательство того, что это безопасно»

#захищені_незалежні. Телеведущий и юрист Сергей Костыра рассказал о своем отношении к вакцине.

Сергей Костыра: «Все вакцинированные украинцы — лучшее доказательство того, что это безопасно»
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