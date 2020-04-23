Если попали на карантин, то нужно тратить время с пользой. Так подумал и ведущий Нового канала Александр Педан. Поэтому он решил созвониться со своей подругой телеведущей Машей Ефросининой и узнать, как она проводит карантин. Почему Маша закрывается в комнате от детей? Как телеведущей удается отдыхать на беговой дорожке? Почему Маша советует записывать все, что съедает за день? Как медитация спасает ее ментальное здоровье? И как Ефросинина праздновала день рождения мужа в условиях карантина? Наш Саша Педан узнал обо всем!

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