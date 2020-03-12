Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Video: Приключения Бильбо Беггинса «туда и обратно». Анонс фильмов «Хоббит. Трилогия»

Фильм Хоббит Трилогия 1-3 смотрите онлайн АНОНС на Новом канале
Новый канал / Приключения Бильбо Беггинса «туда и обратно». Анонс фильмов «Хоббит. Трилогия»
12 марта

Приключения Бильбо Беггинса «туда и обратно». Анонс фильмов «Хоббит. Трилогия»

Смотри в субботу 14 марта в 21:00 «Хоббит: Нежданное путешествие» на Новом канале.

Смотри в воскресенье 15 марта в 14:00 «Хоббит: Трилогия»(все три части) на Новом канале

Приключения Бильбо Беггинса «туда и обратно». Анонс фильмов «Хоббит. Трилогия»
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности