Новый канал
09 сентября

Пресс-конференция о первом диджитализированном спортклубе Sport Life в Украине

Бесконтактный доступ, система ин-боди, вендинг… Об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции с представителями группы компаний Sport Life. Сеть запускает работу первого фитнес-клуба с технологией автоматизации. А еще онлайн-приложение с индивидуальными тренировками, подсказками и советами в мире спорта.

В компании планируют и в дальнейшем внедрять новейшие технологии.

В Sport Life убеждены, что современный мир сопряжен с цифровым фитнесом и цифровым ЗОЖ. Но при этом людям и в дальнейшем будет важно живое общение и эмоции.

Пресс-конференция о первом диджитализированном спортклубе Sport Life в Украине
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь