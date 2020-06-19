Полный треш: Шефы готовят завтрак для Ивана Дорна. Анонс 6 выпуска «Хлебное зрелище»

Уже в это воскресенье 21 июня в 12:00 на YouTube Нового канала шефы Антон Васильев и Илья Сёмин будут готовить завтрак «в постель» для музыканта Ивана Дорна. Ну и какая же готовка на гастрошоу без усложнений и немного трешового (ладно, очень трешового в этот раз!) реквизита. Это будет очень смешно! Не пропустите в воскресенье 21 июня в 12:00 на YouTube Нового канала новый выпуск «Хлебного зрелища».