29 августа

Полное досье на Михаила Подоляка: биография, карьера, прогноз на будущее от астролога и таролога

С апреля 2020 Михаил Подоляк работает советником главы Офиса Президента Украины. Он контролирует информационную политику, консультирует Владимира Зеленского и отвечает за разрешение кризисных ситуаций. Среди всего прочего, Михаил Подоляк за время полномасштабной войны рф против Украины стал крашем миллионов украинок – как Алексей Арестович и Виталий Ким.

Что известно о жизни, карьере и личном украинского политика? И в чем его феномен? Обо всем этом рассказываем в ролике Нового канала.

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