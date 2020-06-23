Video: Пляжный отдых в условиях карантина может быть безопасным! Саша Бережок объясняет, что для этого нужно Пляжи открыли, но не забывай, что в условиях карантина пляжный отдых должен быть безопасным. К счастью, это легко! Актер «Дизель Студио» Александр Бережок рассказывает, какие правила стоит соблюдать, что уберечься от короны во время пляжного отдыха. #залишайся свідомим