Преодоление пандемии коронавируса во многом зависит от совместных усилий человечества - социальной ответственности и благотворительности. Сейчас L'Oréal Украина запускает План солидарности (который также действует в других странах мира), направленный на поддержку местного сообщества в условиях распространения коронавируса COVID-19. Благотворительным партнером инициативы выступает БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СпанБонд».