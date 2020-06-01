Video: План Солидарности L’Oréal Украина, на поддержку местного общества в условиях пандемии COVID-19

Поддержка от L'Oréal Украина для местного общества в условиях распространения коронавируса COVID-19
Новый канал / План Солидарности L’Oréal Украина, на поддержку местного общества в условиях пандемии COVID-19
01 июня

План Солидарности L’Oréal Украина, на поддержку местного общества в условиях пандемии COVID-19

Преодоление пандемии коронавируса во многом зависит от совместных усилий человечества - социальной ответственности и благотворительности. Сейчас L'Oréal Украина запускает План солидарности (который также действует в других странах мира), направленный на поддержку местного сообщества в условиях распространения коронавируса COVID-19. Благотворительным партнером инициативы выступает БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СпанБонд».

План Солидарности L’Oréal Украина, на поддержку местного общества в условиях пандемии COVID-19
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