Открытие кинофестиваля «Кинолетопись»

Открытие XVII Киевского кинофестиваля «Кинолетопись» отметилось живой художественной вечеринкой - с красными дорожками, селебрити, музыкальными перфоменсами. Но, конечно, было много интересного кино. Для просмотра отобрано около 68 документальных и художественных лент кинематографистов из многих стран мира.