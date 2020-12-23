Video: Отчетный концерт танцевальной студии Papa Dance 2020 Вот она, неудержимая детская радость! Год в таких непростых условиях для всех творческих коллективов, юные воспитанники танцевальной школы Андриса Капиньша Papa dance готовились к отчетному концерту, чтобы продемонстрировать зрителям свои таланты. Удовольствие от концерта получили не только зрители, но и сами исполнители. Они планируют в дальнейшем совершенствоваться и дарить зрителям такие необходимые сейчас, положительные эмоции.