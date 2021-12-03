Организация и проведение бизнес-премии «CABINET BOSS. TOP-50»

Целое созвездие отечественной бизнес-элиты собралось в столице. В торжественной обстановке награждали победителей всеукраинской бизнес-премии «Cabinet Boss. TOP-50».

Соучредители премии уверены, что объединительное мероприятие бизнес-среды Украины – один из двигателей улучшения инвестиционного климата и экономического развития страны.

А музыкальным хедлайнером стала звезда мирового шоу-биза Minelli, прилетевшая из Европы специально на мероприятие.