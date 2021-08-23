Новый канал
23 августа

Александр Педан: «Вакцинация — это единственный путь к полноценной работе школ…»

#захищені_незалежні. Телеведущий и общественный деятель Александр Педан рассказывает о важности вакцины. 

Александр Педан: «Вакцинация — это единственный путь к полноценной работе школ…»
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