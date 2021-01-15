Video: Александр Педан: «Каждый может повлиять на цифры статистики». #Коженвідповідальнийзавсіх

Новый канал / Александр Педан: «Каждый может повлиять на цифры статистики». #Коженвідповідальнийзавсіх
15 января

Александр Педан: «Каждый может повлиять на цифры статистики». #Коженвідповідальнийзавсіх

Ведущий Нового канала Александр Педан призывает быть ответственными и помнить, что цифры статистики зависят от каждого из нас. Соблюдаем дистанцию, носим маски и придерживаемся режима - простые правила, которые спасают жизни.

Александр Педан: «Каждый может повлиять на цифры статистики». #Коженвідповідальнийзавсіх
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