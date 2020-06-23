Video: Обменивайтесь новостями, а не вирусом! Григорий Решетник о правилах постепенного выхода из карантина Сегодня мы постепенно выходим из карантина. Крайне важно делать это безопасно и ответственно. Ведущий телеканала СТБ Григорий Решетник поделился простыми правилами, с которыми прогулки на свежем воздухе пойдут на пользу всем нам. #залишайся свідомим