Новые методы лечения рака – иммунотерапия в онкологии

Мировое научное сообщество активно ищет новые методы в борьбе с онкозаболеваниями. Украинские медики не остаются в стороне и активно используют мировые научные разработки в своей практике. О новых методах лечения рака, в частности, иммунотерапии, говорили со специалистами медицинской сети "Добробут".