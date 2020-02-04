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Video: Новые методы лечения рака – иммунотерапия в онкологии

Мировое научное сообщество активно ищет новые методы в борьбе с онкозаболеваниями
Новый канал / Новые методы лечения рака – иммунотерапия в онкологии
04 февраля

Новые методы лечения рака – иммунотерапия в онкологии

Мировое научное сообщество активно ищет новые методы в борьбе с онкозаболеваниями. Украинские медики не остаются в стороне и активно используют мировые научные разработки в своей практике. О новых методах лечения рака, в частности, иммунотерапии, говорили со специалистами медицинской сети "Добробут".

Новые методы лечения рака – иммунотерапия в онкологии
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